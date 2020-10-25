Врач рассказал, какие ошибки россияне допускают при ношении масок

Врач рассказал, какие ошибки россияне допускают при ношении масок
Масочный режим в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил главные ошибки при ношении масок, из-за которых россияне могут заразиться коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, одной из распространенных ошибок является ношение защитной маски на подбородке или шее: маска обязательно должна закрывать нос и рот.

Одну маску можно носить несколько часов, после чего она перестает быть эффективной при защите от коронавируса. Однакое многие носят одну и ту же маску неделями, а то и месяцами. По словам врача, люди носят маски не для защиты от коронавируса, а чтобы не получить штраф.

Медик отметил, что не стоит трогать грязными руками лицо, нос или глаза. После того, как потрогали поручень в общественном транспорте или дверную ручку, нажимали кнопки на банковском терминале или в лифте, необходимо обработать руки санитайзерами.

Но самой главной ошибкой, по словам Зайцева, является отсутствие социальной дистанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время второй волны коронавируса смертность заметно ускорилась.

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