Во время второй волны коронавируса смертность заметно ускорилась

Пугающая статистика на самом деле объясняется тем, что лечение ковида стало более эффективным - умирают люди с очень слабым иммунитетом, не способным долго противостоять болезни. Фото: pixabay.com

Пугающая статистика на самом деле объясняется тем, что лечение ковида стало более эффективным - умирают люди с очень слабым иммунитетом, не способным долго противостоять болезни. Фото: pixabay.com

Пациенты с тяжелым течением коронавирусной инфекции во время второй волны умирают в два раза быстрее, чем во время первой вспышки весной.

К таким выводам пришли британские ученые, исследовав историю болезни более 76 тысяч зараженных коронавирусом в Великобритании. Об этом пишет таблоид The Daily Mail, ссылаясь на Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Специалисты отмечают, что в первые полгода пандемии COVID-19 пациенты в среднем умирали спустя 13 дней после проявления первых признаков заболевания. На сегодняшний день наступление смерти сократилось до одной недели. Ученые считают, что это связано с ростом среди погибших людей со слабым иммунитетом — лечение становится все более эффективным и пациентов все чаще удается спасти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ второй день подряд регистрирует рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19.