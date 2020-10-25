ВОЗ снова зафиксировала рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом

Новая вспышка пандемии по всему миру становится более агрессивной, чем весной. Фото: pixabay.com

Новая вспышка пандемии по всему миру становится более агрессивной, чем весной. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам 24 октября второй день подряд фиксирует рекордный прирост пациентов с коронавирусом за сутки.

В общей сложности, по состоянию на 24 октября в мире подхватили новую опасную инфекцию 465 332 человека, о чем информирует РИА Новости. Накануне зараженных также было рекордно много, однако все же на 20 тысяч человек меньше — 23 октября статистика показала прирост в 445 419 случаев.

Всего с начала пандемии COVID-19 в мире зарегистрировали почти 42,5 миллиона инфицированных. Нарастающим итогом скончалось от последствий коронавируса более миллиона пациентов. Успешно победить болезнь удалось 28,6 миллионам людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, где, по мнению экспертов, проще всего подхватить коронавирус. Наиболее опасным с этой точки зрения местом является общественный транспорт.