Эксперты перечислили самые опасные места во время пандемии коронавируса

В автобусах нужно быть крайне осторожными. Фото: Baltphoto

В автобусах нужно быть крайне осторожными. Фото: Baltphoto

Первое место, в котором проще всего заразиться, это общественный транспорт.

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил места, в которых проще всего заразиться коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

На первом месте оказался общественный транспорт, там нужно быть осторожнее всего. При этом опасаться нужно больше всего частных перевозчиков, которые могут не соблюдать все меры предосторожности. На втором месте – магазины. Есть те, куда не пускают без масок, но во многих за этим практически не следят. Тройку лидеров замыкают ночные клубы и зоны для развлечений – обычно в подобных местах плохая вентиляция и нет окон.

На четвертое место эксперт поставил кинотеатры, театры и концертные залы. Дело в том, что большое количество людей находятся в замкнутом пространстве, и это представляет опасность.

На пятом месте – клиники и лаборатории, в которых сдают анализы на наличие коронавируса.

«Все ждут вместе, и там гипотетически тоже можно заразиться»,

— рассказал Зайцев.

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