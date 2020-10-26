Облачная погода ждет петербуржцев в понедельник

В понедельник, 26 октября, в Северной столице ожидается устойчивая облачная погода с минимальным количеством осадков Температура повысится на 3-4 градуса выше нормы.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в понедельник в Петербурге гребень антициклона поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений, что понизит вероятность дождей.

Температура воздуха днем составит 9-11 градусов. Атмосферное давление будет незначительно меняться и в среднем составит 761 миллиметр ртутного столба, что является практически нормой. Также ожидается несильный южный ветер 4-9 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Гидрометцентре рассказали о том, какая будет погода в России с 26 октября. Россиян ожидает солнечная погода без осадков и температура выше нормы.