«Понедельники Tele2» продлятся до конца ноября

Tele2 продлевает проект «Понедельники Tele2» и дарит своим клиентам подарки, чтобы сделать приятным начало рабочей недели. Теперь клиенты оператора смогут получить специальные подарки каждый понедельник до 30 ноября включительно. В коллаборации с федеральными партнерами «Макдоналдс», «КАРО» и Gett оператор предлагает бесплатный кофе и скидки на поездки в такси и в кино. При этом абонентам не нужно выбирать – они могут воспользоваться тремя предложениями одновременно.

Зайти за кофе по дороге на работу, проехаться на такси, а вечером сходить в кинотеатр – таким может быть приятный понедельник для абонентов Tele2. Оператор снова меняет правила и дарит своим клиентам подарки в первый день рабочей недели. Петербуржцы по понедельникам смогут бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс», а также воспользоваться скидками на поездки в сервисе по заказу такси Gett или при покупке билетов в кинотеатры «КАРО». Предложения будут действовать каждый понедельник до 30 ноября.

В рамках стратегии lifestyle enabler Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и делает им действительно нужные подарки. Именно поэтому оператор выбрал в качестве предложений кофе и поездки на такси – эти категории являются одними из самых популярных в программе лояльности оператора «Больше», где клиентам доступны скидки и бонусы от партнеров.

Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров нужно именно в понедельник каждую неделю до 30 ноября включительно. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Игровой», «Премиум», а также целого списка архивных тарифов. Их полный перечень можно найти на сайте проекта.