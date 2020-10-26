В школах Ленобласти проведут дезинфекции на каникулах

В Ленинградской области во время школьных каникул будет проведена массовая санитарная обработка зданий учебных учреждений для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Уточняется, что на особый контроль взята работа детских оздоровительных лагерей. Кроме этого, главе региона Александру Дрозденко будут предоставлять регулярные доклады о ходе проведения санитарных проверок.

«Мы должны не упустить возможность и максимально эффективно провести необходимую санобработку. Практика весны, первой волны ковида, показала, что массовые санитарные обработки имели свой эффект», – заявил Александр Дрозденко.

Кроме этого, за невыполнение требований по соблюдению масочного режима в ходе проведения дезинфекции нарушители будут привлечены к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Ленинградская область вошла в топ регионов с самой стабильной ситуацией по динамике распространения коронавирусной инфекции.