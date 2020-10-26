В Приморском районе появится пассажирская платформа «Новая Лахта»

В понедельник, 26 октября, в Северной столице Главгосэкспертиза выдала разрешение на строительство остановочного пункта «Новая Лахта» в Приморском районе. Пассажирская платформа будет построена на перегоне Новая Деревня – Лахта Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги.

Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России в Санкт-Петербурге, платформу у Лахта центра с железной дорогой соединит подземный пешеходный переход с лестничным ходом. Для удобства будут установлены лифты, которые позволят людям с ограниченными возможностями беспрепятственно перемещаться к станции.

Уточняется, что сама платформа «Новая Лахта» составит в длину 264 метра. Ширина крытой с навесом постройки рассчитана от 7,15 до 8,08 метров.

Автотранспорт сможет подъезжать к новой станции по Шуваловскому проспекту и Южной улице.

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