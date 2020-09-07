У Гостиного двора появилась «интеллектуальная остановка»

У остановки есть медиапанель, которая подскажет, когда приедет общественный транспорт.

В Санкт-Петербурге установили первую «интеллектуальную остановку». Она появилась у станции метро «Гостиный двор», сообщает телеканал «Санкт-Петербург». У остановки есть медиапанель, на которой высвечивается информация о погоде, а также расписание движения общественного транспорта. Взглянув на экран, горожане будут знать, сколько времени осталось ждать до прибытия нужного автобуса.

Также на остановке можно подзарядить телефон. Ожидается, что скоро появится диспетчерский центр, который оповестит ожидающих об изменениях в движении транспорта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге завершается адресная программа по замене остановок.