В Петербурге завершается адресная программа по замене остановок

При составлении перечня остановок Комитет по благоустройству учел обращения горожан, организаций и заинтересованных органов государственной власти Санкт-Петербурга. Так что, павильоны ожидания появятся именно там, где они наиболее востребованы петербуржцами. Фото: gov.spb.ru

При составлении перечня остановок Комитет по благоустройству учел обращения горожан, организаций и заинтересованных органов государственной власти Санкт-Петербурга. Так что, павильоны ожидания появятся именно там, где они наиболее востребованы петербуржцами. Фото: gov.spb.ru

В текущем году в рамках адресной программы Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга в городе должны установить 170 новых остановочных павильонов.

На данный момент пять новых павильонов для ожидания общественного транспорта ждут установки в Колпинском районе Северной столицы, на перекрестке проспекта Ленина и бульвара Победы. Один уже смонтировали во вторник, 25 августа, остальные планируют установить до конца месяца. Таким образом, ведомство за девять месяцев выполнит план, рассчитанный на год.

Кроме того, Комитет продолжает ремонтировать уже установленные остановки: железную сетку меняют на панели из стекла, а где-то и вовсе замене подлежит весь каркас. В этом году переоснастить планируется до 40 остановочных павильонов. В общей сложности на контроле Комитета около 3 300 остановок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге благоустроили школу для слабовидящих детей.