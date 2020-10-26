Жильцов трех парадных дома на Московском шоссе эвакуировали из-за боеприпаса на чердаке

На чердаке дома на Московском шоссе нашли немецкую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Эвакуировать пришлось жильцов нескольких парадных.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, боеприпас нашли на чердаке дома во время проведения работ. Рабочие сообщили о находке правоохранителям и покинули чердак.
Было решено эвакуировать жильцов трех парадных, а окружающую территорию оценили.
Оказалось, что на чердаке лежала 81-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны немецкого производства.
Отмечается, что боеприпас представлял собой опасность, его вывезли сотрудники ОМОН на полигон и уничтожили.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на проспекте Народного ополчения при установке фонаря нашли боеприпас времен ВОВ.