Жильцов трех парадных дома на Московском шоссе эвакуировали из-за боеприпаса на чердаке

Боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

На чердаке дома на Московском шоссе нашли немецкую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Эвакуировать пришлось жильцов нескольких парадных.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, боеприпас нашли на чердаке дома во время проведения работ. Рабочие сообщили о находке правоохранителям и покинули чердак.

Было решено эвакуировать жильцов трех парадных, а окружающую территорию оценили.

Оказалось, что на чердаке лежала 81-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны немецкого производства.

Отмечается, что боеприпас представлял собой опасность, его вывезли сотрудники ОМОН на полигон и уничтожили.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на проспекте Народного ополчения при установке фонаря нашли боеприпас времен ВОВ.