На проспекте Народного ополчения при установке фонаря нашли боеприпас времен ВОВ

Взрывотехники установили, что дорожные рабочие нашли минометную мину калибра 50 мм. Фото: пресс-служба ФС ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти

Взрывотехники установили, что дорожные рабочие нашли минометную мину калибра 50 мм. Фото: пресс-служба ФС ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти

В Кировском районе Северной столицы на проспекте Народного ополчения при установке опор освещения обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Работники дорожной службы, производившие установку, обратились в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Потенциально опасный участок оперативно оцепили, людей эвакуировали, а к месту происшествия прибыли специалисты по разминированию.

Взрывотехники, исследовав обнаруженный боеприпас, установили, что это минометная мина калибра 50 мм в состоянии сильной коррозии, и она действительно оставалась в земле со времен ВОВ. Снаряд вывезли на специальный полигон и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два дня назад в Невском районе также обнаружили крупнокалиберный боеприпас военных времен.