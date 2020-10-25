На проспекте Народного ополчения при установке фонаря нашли боеприпас времен ВОВ

На проспекте Народного ополчения при установке фонаря нашли боеприпас времен ВОВ
Взрывотехники установили, что дорожные рабочие нашли минометную мину калибра 50 мм. Фото: пресс-служба ФС ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти

В Кировском районе Северной столицы на проспекте Народного ополчения при установке опор освещения обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Работники дорожной службы, производившие установку, обратились в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Потенциально опасный участок оперативно оцепили, людей эвакуировали, а к месту происшествия прибыли специалисты по разминированию.

Взрывотехники, исследовав обнаруженный боеприпас, установили, что это минометная мина калибра 50 мм в состоянии сильной коррозии, и она действительно оставалась в земле со времен ВОВ. Снаряд вывезли на специальный полигон и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два дня назад в Невском районе также обнаружили крупнокалиберный боеприпас военных времен.

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