Суд оштрафовал «Яблоко» в Петербурге из-за угрозы массовых инфекций

В Петербурге суд принял решение оштрафовать региональное отделение партии «Яблоко» за нарушение санитарных норм.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, Дзержинский районный суд установил, что отделение партии использовало помещение на Шпалерной улице. При этом офис не был изолирован от жилой части здания входа.

В суде отметили, что это противоречит требованиям закона, а также создает угрозу возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Партия вину признавать не стала, поскольку претензии из-за арендованного помещения необходимо предъявлять собственнику.

Суд оштрафовал партию на десять тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге власти решили усилить контроль за соблюдением стандартов безопасной деятельности.