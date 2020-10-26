ФАС раскрыла в Петербурге картель по санитарной уборке на 112 млн

В Петербурге региональное управление ФАС обнаружило картельный сговор между тремя компаниями. Речь идет о контрактах на сумму в 112 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в картельном сговоре участвовали ООО «Восход», ООО «Аврора» и ООО «Волна». Дело в отношении них было решено возбудить по материалах природоохранной прокуратуры.

Организации, как считают в ФАС, заключили картельное соглашение при участии в 14 закупках на уборку и санитарную очистку разных районов Петербурга.

Оказалось, что все заявки были сформированы на одном компьютере в одно и то же время, а все участники использовали единую инфраструктуру.

Ранее gazeta.spb.ru писала о праздничном картеле в Петербурге. В сговоре заподозрили четыре компании и трех индивидуальных предпринимателей. Они заключили картельное соглашение при 41 закупке на 65 миллионов рублей.