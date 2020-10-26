Петербуржец через суд получил 250 тысяч за нарушенное авторское право

Житель Петербурга продолжает судиться с компаниями, которые нарушили авторские права и использовали на своих сайтах его изображение города. На этот раз мужчина отсудил 250 тысяч рублей.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уточняется, что петербуржец обратился в суд за незаконное размещение на одном из сайтов его изображения Петербурга. Он на использование панорамы при этом согласия не давал.

Октябрьский районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика 250 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что этот же гражданин отсудил 150 тысяч рублей у компании такси за нарушение авторского права. Уточняется, что панорамное изображение Петербурга было опубликовано на странице сайта такси. Тогда петербуржец также настаивал на выплате компенсации в 250 тысяч рублей, но суд иск удовлетворил частично.