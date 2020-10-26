Суд отказал петербургскому целителю, который требовал денег от комздрава

В Петербурге Куйбышевский районный суд отказал Александру Найденову, который назвал себя целителем и потребовал от комитета по здравоохранению 15 тысяч рублей.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает Куйбышевский районный суд.

Об иске целителя к петербургскому комитету по здравоохранению gazeta.spb.ru писала летом этого года. Он требовал у ведомства 15 тысяч рублей, так как ему не дели получить право на занятия народной медициной.

В комитете при этом отмечали, что у ведомства нет порядка выдачи разрешение на оказание подобных услуг. Истец оскорбился и пошел в суд, заявив, что ответ ведомства нарушает его права.

Тогда отмечалось, что в разбирательстве будут участвовать Министерство России и правительство Санкт-Петербурга.