Петербургский целитель требует у комитета по здравоохранению денег

Петербургский целитель требует у комитета по здравоохранению денег
Целитель хочет получить разрешение на работу. Фото: pixabay.com

Он обратился в суд, чтобы получить 15 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Целитель обратился в суд и подал иск против комитета по здравоохранению. Он требует у ведомства 15 тысяч рублей, так как ему не дели получить право на занятия народной медициной.

В комитете отмечали, что у них нет порядка выдачи разрешение на оказание подобных услуг. Истец оскорбился и пошел в суд, где собирается добиваться справедливости. Он убежден, что такое заявление ведомства нарушает его гражданские права. Целитель хочет, чтобы ему и другим начали наконец выдавать разрешения на работу.

В сообщении отмечается, что в разбирательстве будут участвовать Министерство РФ и Правительство Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лже-целителю объявили приговор за насилие над школьницей в Ленобласти. Пожилого “знахаря” искали с 2017 года, но нашли лишь в сентябре.

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