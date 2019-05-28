Лже-целителю объявили приговор за насилие над школьницей в Ленобласти

Пожилого “знахаря” искали с 2017 года, но нашли лишь в сентябре.

Пожилой лже-целитель отправится в исправительную колонию на 8 лет за сексуальное насилие над 16-летней девушкой из Ленобласти, сообщили Gazeta.SPb в управлении СК РФ по Ленинградской области 28 мая.

В 2017 году жительница Москвы привезла свою дочь к “знахарю” в поселке Ульяновка — его посоветовали знакомые. Мужчина совершил сексуальное насилие над девушкой при проведении “лечебного” массажа. Потерпевшая обратилась в полицию, но «целитель» сбежал. Его объявили в федеральный розыск и нашли лишь в сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге и заключили под стражу.

Суд признал доказательства собранные против 61-летнего жителя Тосненской области достаточными: его признали виновным, сообщили в СК Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пушкинском районе Петербурга развратили школьницу.