В России может появиться новая выплата родителям детей до 7 лет

Родители с детьми до 7 лет могут получить новые выплаты. Фото: pixabay.com

Родители с детьми до 7 лет могут получить новые выплаты. Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о новой выплате для родителей с детьми до 7 лет.

Речь идет о пособии по временной нетрудоспособности, которое будет составлять 100% от среднего заработка и не будет зависеть от продолжительности страхового стажа.

Весь перечень президента был опубликован на сайте Кремля. Уточняется, что правительство также получило от главы государства поручение определить объем и источники финансового обеспечения этой выплаты.

Доклад о проделанной работе должны буду представить до 1 декабря этого года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о критериях, которым должны соответствовать семьи, чтобы получить выплату на детей в 10 тысяч рублей в октябре. На эту сумму могут рассчитывать семьи с детьми в возрасте до трех лет, которые кроме того воспитывают не менее трех детей. Доход на одного человека в такой семье при этом должен быть ниже прожиточного минимума.