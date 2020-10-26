Недалеко от места убийства бизнесмена Петрова нашли пулю

Пуля от патрона калибра 7,62 была найдена в реке Великой, рядом с коттеджем убитого бизнесмена и депутата Александра Петрова в Выборгском районе Ленобласти.

Об этом стало известно в понедельник, 26 октября. Пуля была найдена аквалангистами в реке. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что киллер стрелял из модернизированного автомата Калашникова с оптикой либо из снайперской винтовки Драгунова, сообщает РЕН ТВ

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что киллер убил депутата Петрова одним выстрелом. Предварительно, он был застрелен, когда вышел из бани. Снайпер стрелял с противоположного берега. Киллеру потребовался всего один выстрел: пуля попала в середину груди.

24 октября в Ленобласти найдено бездыханное тело предпринимателя и депутата Александра Петрова.