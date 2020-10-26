Недалеко от места убийства бизнесмена Петрова нашли пулю

Недалеко от места убийства бизнесмена Петрова нашли пулю
Место убийства депутата Александра Петрова. Фото: СК РФ

Пуля от патрона калибра 7,62 была найдена в реке Великой, рядом с коттеджем убитого бизнесмена и депутата Александра Петрова в Выборгском районе Ленобласти.

Об этом стало известно в понедельник, 26 октября. Пуля была найдена аквалангистами в реке. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что киллер стрелял из модернизированного автомата Калашникова с оптикой либо из снайперской винтовки Драгунова, сообщает РЕН ТВ

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что киллер убил депутата Петрова одним выстрелом. Предварительно, он был застрелен, когда вышел из бани. Снайпер стрелял с противоположного берега. Киллеру потребовался всего один выстрел: пуля попала в середину груди.

24 октября в Ленобласти найдено бездыханное тело предпринимателя и депутата Александра Петрова.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр петров заказное убийство ленобласть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В NASA сообщили о наличии воды на солнечной стороне Луны
Петербургская учительница вновь уволена из-за постов в Twitter
Apple выпустит новые модели AirPods в 2021 году
Недалеко от места убийства бизнесмена Петрова нашли пулю
Беглов: власти не будут выбирать между экономикой и здоровьем
На Аннинском шоссе в ДТП пострадала двухгодовалая девочка
Мошенники придумали, как обмануть любителей онлайн-распродаж
В России продлят запрет на проверки малого бизнеса до конца 2021 года