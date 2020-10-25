Следователи: киллер убил депутата Петрова одним выстрелом

В Выборгском районе Ленобласти выстрелом убили отца бывшего пилота «Формулы-1», бизнесмена и депутата выборгского городского совета 61-летнего Александра Петрова.

Все произошло вечером 24 октября в поселке Великий под Выборгом. депутат находился на территории своего загородного дома, расположенного на берегу реки Великая. Предварительно, он был застрелен, когда вышел из бани. Снайпер стрелял с противоположного берега. Киллеру потребовался всего один выстрел: пуля попала в середину груди.

Убитого Петрова нашел охранник, который и вызвал полицию и медиков. Позже на место прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители полагают, что убийство было совершено на заказ. Уголовное дело открыли по статье об убийстве из корыстных побуждений или по найму.

Место гибели предпринимателя и место, с которого стрелял киллер, оцеплены. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.

По данным «Пятого канала», снайпер использовал либо СВД, либо винтовку Мосина. Есть вероятность, что преступник выжидал удобного момента для убийства в течение 6-8 часов.

Также стало известно, что незадолго до смерти Петров выставил на продажу имеющийся бизнес, имущество и дом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что раскрыты новые детали заказного убийства под Выборгом.