Тело депутата Петрова нашли у бани: раскрыты новые детали заказного убийства под Выборгом

Следственный комитет раскрыл еще несколько новых деталей убийства депутата Александра Петрова под Выборгом в Ленинградской области.

Уточняется, что тело Петрова нашли на территории его дома в поселке Великий. Его обнаружили у банного комплекса. По предварительным данным, он был убит из огнестрельного оружия – стрелявший попал в боковую поверхность тела.

Следователи осматривают банный комплекс, дом депутата, а также другие помещения, которые находились в его собственности, и рабочее место.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что по факту убийства Александра Петрова возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что оно было заказным, – неизвестный стрелял с противоположенного берега реки, которая протекает рядом с домом депутата.

Сын убитого депутата, гонщик Виталий Петров, отказался от работы в Португалии после трагических известий.