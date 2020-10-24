Убийство депутата Петрова под Выборгом назвали заказным

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту заказного убийства депутата Александра Петрова. Следователи считают, что в него выстрелил незнакомец.

Об этом сообщает Следственный комитет России. Уточняется, что убийство произошло в субботу, 24 октября вечером. Неизвестный выстрел в депутата с противоположенного берега реки. Мужчина в это время находился на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области.

В СУ СК РФ по Ленинградской области уточнили, что речь идет об убийстве по найму.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Александр Петров – отец гонщика Виталия Петрова, бывшего пилота «Формулы-1». Последний решил отказаться от работы на Гран-при Португалии после того, как его отец был убит. Международная автомобильная федерация также выразила Виталию Петрову соболезнования.