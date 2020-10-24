Гонщик Петров отказался от работы на Гран-при Португалии после гибели отца под Выборгом

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров решил отказаться от работы стюардом на Гран-при Португалии после того, как его отец погиб в Ленинградской области.

О решении Петрова сообщается на сайте Международной автомобильной федерации. Его место в судейском корпусе займет гонщик автомобиля безопасности «Формулы E» Бруно Коррейа.

Международная автомобильная федерация также выразила Виталию Петрову соболезнования.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленобласти найдено бездыханное тело предпринимателя и депутата Александра Петрова. Труп был обнаружен на участке в коттеджном поселке под Выборгом. Что стало причиной смерти депутата, не уточнялось. На месте работает а следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области Сергея Сазина.