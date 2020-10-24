В Ленобласти найдено бездыханное тело предпринимателя и депутата Александра Петрова

По каким причинам скончался мужчина – устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня, 24 октября, стало известно о смерти авторитетного предпринимателя и муниципального депутата Ленинградской области Александра Петрова. Его бездыханное тело нашли на участке в коттеджном поселке под Выборгом. Об этом сообщает online47.

Непонятно, что стало причиной смерти мужчины, которого частенько называли неофициальным «хозяином» Выборга. Убил ли Петрова или он умер по естественным причинам предстоит выяснить полицейским.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области Сергея Сазина»,

— сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти нашли тело пропавшего под Выборгом петербуржца.