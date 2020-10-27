Ветрено и сыро: Петербург 27 октября ждут дожди

Ветрено и сыро: Петербург 27 октября ждут дожди
В Петербурге пройдет небольшой дождь. Фото: Baltphoto

Петербуржцев ждет не самая приятная погода во вторник, 27 октября. При этом в Северной столице будет по-прежнему относительно тепло.

Об этом сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Его словам, Петербург оказался с теплом секторе обширного циклона. Его центр расположен в настоящее время над севером Скандинавии.

Благодаря нему в Петербурге ждут преимущественно облачную погоду, местами возможны дожди.

Температура, впрочем, превышает средние многолетние значения – воздух может прогреться до +12 градусов.

Вторник несколько омрачит ветер – он может разогнаться до 10 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, стоит ли носить маску при минусовой температуре. Как отмечал специалист, необходимости в ней нет, поскольку средство индивидуальной защиты будет покрываться инеем и доставлять дискомфорт.

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