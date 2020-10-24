В России рассказали, стоит ли носить маску при минусовой температуре

Российский врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил эффективность ношения масок в зимнее время на открытых пространствах.

Как сообщает портал E1.ru News со ссылкой на слова Александра Соловьева, ношение масок на улице при минусовой температуре не имеет необходимости. Так как средство индивидуальной защиты будет покрываться инеем и доставлять дискомфорт.

Кроме этого, врач отметил, что маска нужна именно в помещениях, где скапливается большое количество людей. При этом, если маска намокла, то ее стоит менять. Проводить данную процедуру стоит в помещениях, но не на улице. Мокрая ткань мешает человеку дышать свободно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России назвали примерные сроки, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Отмечается, что произойти это может не раньше февраля-марта 2021 года.