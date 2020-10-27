Россияне жалуются на сбои Google

Жители России жалуются на сбои в работе Google. Большинство пользователей не может войти в аккаунт.

Информация о сбоях в работе интернет-ресурса появилась на сайте Downdetector, который занимается мониторингом популярных ресурсов Сети.

Больше всего на работу Google жалуются жители США, Мексики, Перу, Японии и Бразилию. «Сбоит» ресурс и в Европе.

Проблемы в работе затронули и жителей России. Пользователи сообщают о проблемах со входов в аккаунт. Еще 36% юзеров сообщили о трудностях, с которыми они столкнулись при использовании поисковика.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России компанию Google LLC оштрафовали на полтора миллиона рублей по решению мирового судьи Таганского района Москвы. Штраф компания получила за выдачу в результатах поисков ссылки на ресурсы, доступ к которым в стране запрещен.