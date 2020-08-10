Российский суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Американскую компанию Google LLC оштрафовали на полтора миллиона рублей по решению Мирового судьи Таганского района Москвы.

Как сообщает РИА Новости, компания Google LLC получила штраф за выдачу в результатах поисков ссылки на ресурсы, доступ к которым на территории РФ ограничен.

Стоит отметить, что компанию оштрафовали за повторное аналогичное нарушение. Штраф при этом еще не оплачен, не смотря на то, что решение суда уже вступило в силу.

Напомним, в России с 1 октября 2018 года ввели закон, обязывающий поисковую системы подключаться к единому реестру запрещенной информации. А Google к нему так и не подключился, за что неоднократно был оштрафован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дуров призвал объединиться против монополии Apple и Google. Он считает, что компании не дают развиваться стартапам.