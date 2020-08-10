Российский суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Российский суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
Google оштрафовали на 1,5 млн рублей. Фото: pixabay.com

Американскую компанию Google LLC оштрафовали на полтора миллиона рублей по решению Мирового судьи Таганского района Москвы.

Как сообщает РИА Новости, компания Google LLC получила штраф за выдачу в результатах поисков ссылки на ресурсы, доступ к которым на территории РФ ограничен.

Стоит отметить, что компанию оштрафовали за повторное аналогичное нарушение. Штраф при этом еще не оплачен, не смотря на то, что решение суда уже вступило в силу.

Напомним, в России с 1 октября 2018 года ввели закон, обязывающий поисковую системы подключаться к единому реестру запрещенной информации. А Google к нему так и не подключился, за что неоднократно был оштрафован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дуров призвал объединиться против монополии Apple и Google. Он считает, что компании не дают развиваться стартапам.

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