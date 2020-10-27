«Самое страшное, что могло со мной произойти»: гонщик Петров высказался об убийстве отца под Выборгом

«Самое страшное, что могло со мной произойти»: гонщик Петров высказался об убийстве отца под Выборгом
Гонщик Виталий Петров. Фото: www.instagram.com/vitalypetrov/

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров высказался о гибели своего отца депутата Александра Петрова, который был убит под Выборгом несколько дней назад.

Пост Виталий Петров опубликовал на своей странице в Instagram.

«Моему горю нет предела. Сердце как-будто само хочет остановиться», — поделился чувствами гонщик и заявил, что его семья потеряла самого дорогого человека.

Как писала gazeta.spb.ru, бездыханное тело Александра Петрова было обнаружено на участке его дома под Выборгом. Он лежал ряжом с банным комплексом. Следователи считают его убийство заказным. Предполагается, что убийца стрелял с противоположенного берега реки, которая протекает рядом с домом депутата.

Ранее Виталий Петров в связи со смертью отца был вынужден отказаться от работы на Гран-при Португалии. Его место в судейском корпусе займет гонщик автомобиля безопасности «Формулы E» Бруно Коррейа.

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