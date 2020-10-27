Слесарь взял у петербуржца Volkswagen в ремонт и угнал покататься

Слесарь взял у петербуржца Volkswagen в ремонт и угнал покататься
Один из подозреваемых. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Василеостровском районе Петербурга полиция раскрыла угон иномарки. Как оказалось, машину взял покататься слесарь, который должен был заниматься ремонтом авто.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ДПС остановили иномарку на Наличной улице, чтоб проверить документы. Оказалось, что за рулем сидел пьяный мужчина без водительских прав. На пассажирском сидении находился слесарь, который работал в одной из фирм по ремонту авто.

Злоумышленников доставили в отдел полиции, а авто отправили на штрафстоянку.

В тот же день в полицию обратился владелец машины. Он заявил, что отдал ее в ремонт.

По факту возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на «Скандинавии» остановили машину, которой управлял подросток. Оказалось, что ему нет даже 14.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Василеостровский район васильевский остров новости спб слесарь угон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге COVID-19 заболели еще 712 человек
Евро, доллары и ювелирка: квартиру в Пушкине обчистили на полмиллиона
На улице Рубинштейна прошел рейд по незакрывшимся после 23 часов заведениям
Госдума хочет бесплатно выдавать лекарства тем, кто лечится от COVID-19 дома
Петербургский сантехник обвинил соседа в надругательстве над 15-летней дочкой
Житель Ленобласти побил соседа кочергой
В Петербурге за сутки на COVID-19 обследовали 33 тысячи человек
Под окнами дома на Шлиссельбургском нашли 15-летнего подростка без сознания