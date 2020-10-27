Слесарь взял у петербуржца Volkswagen в ремонт и угнал покататься

Один из подозреваемых. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Один из подозреваемых. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Василеостровском районе Петербурга полиция раскрыла угон иномарки. Как оказалось, машину взял покататься слесарь, который должен был заниматься ремонтом авто.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ДПС остановили иномарку на Наличной улице, чтоб проверить документы. Оказалось, что за рулем сидел пьяный мужчина без водительских прав. На пассажирском сидении находился слесарь, который работал в одной из фирм по ремонту авто.

Злоумышленников доставили в отдел полиции, а авто отправили на штрафстоянку.

В тот же день в полицию обратился владелец машины. Он заявил, что отдал ее в ремонт.

По факту возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на «Скандинавии» остановили машину, которой управлял подросток. Оказалось, что ему нет даже 14.