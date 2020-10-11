Подросток, угнавший машину в Ленобласти, часто сбегает из дома

Подросток, угнавший машину в Ленобласти, часто сбегает из дома
Мальчик воспитывается в многодетной семье. Фото: Pixabay

Мама мальчика рассказала, как себя ведет ее ребенок в последнее время.

В Ленинградской области на трассе «Скандинавия» остановили машину, за рулем которой сидел подросток. Полицейские обратили внимание на автомобиль, так как водитель нарушал ПДД. Впоследствии выяснилось, что ему нет даже 14 лет, а машину парень угнал у собственного отца.

Мать мальчика заявила, что накануне он сбежал и его искали на протяжении всего вечера. Об этом она рассказала в беседе с «Мегаполисом». Женщина отметила, что никто и подумать не мог, что ребенок поедет в сторону города по трассе. В результате автомобиль получил серьезные повреждения.

Жительница Ленобласти считает, что у ее ребенка сейчас непростой период – переходный возраст. Из-за этого он не первый раз сбегает из дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в ДТП женщина сломала нос. Пострадавшую госпитализировали, где ей оказали помощь.

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