В Ленобласти в ДТП женщина сломала нос

Пострадавшую госпитализировали, где ей оказали помощь.

В Ленинградской области сегодня, 11 октября, произошла серьезная авария. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в Тосненском районе на трассе М-10 «Россия» – там столкнулись два автомобиля. После столкновения одна из машин оказалась на крыше.

На место прибыли сотрудники спецслужб. Медики обнаружили пострадавшую, у которой диагностировали перелом носа. Женщину госпитализировали, в больнице ей оказали помощь, пишет портала 47news.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автоледи бросила каршеринг в Ленобласти и попросила в записке «не ругаться».