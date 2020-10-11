Автоледи бросила каршеринг в Ленобласти и попросила в записке «не ругаться»

Автоледи бросила каршеринг в Ленобласти и попросила в записке &#171;не ругаться&#187;
Брошенный каршеринг в Ленобласти. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

В Ленинградской области водитель решила завершить аренду каршеринга прямо в лесу. На всякий случай она решила оставить записки с извинениями для сотрудников компании.

О брошенном автомобиле очевидцы рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что автомобиль заехал в лес в районе поселка Рахья.

«Кто-то не смог проехать на каршеринге в лес и решил завершить аренду прямо там», — заметили местные жители.

Отметим, что водитель оставил на машине записку, в которой попросил «не ругаться». Судя по всему, автомобилем управляла женщина.

Ранее gazeta.spb.ru писала о серьезном ДТП с участием каршеринга на проспекте Непокоренных.

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