Водитель без сознания, пассажирку переломало: на Непокоренных каршеринг стал автохламом после ДТП

ДТП на Непокоренных. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на Непокоренных. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают о ДТП в Калининском районе Петербурга с участием каршеринга. Пассажиры внутри оказались зажаты.

Об аварии сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что авария произошла на проспекте Непокоренных. По предварительным данным, автомобиль вылетел на газон. В салоне находились пятеро молодых людей. Утверждается, что водителя и пассажира-девушку, которая находилась за ним, зажало в машине. В результате водитель потерял сознание, а пассажирка получила переломы.

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