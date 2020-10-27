Госдума хочет бесплатно выдавать лекарства тем, кто лечится от COVID-19 дома

Лекарства при лечении коронавируса на дому выдают бесплатно не во всех регионах России. Фото: pixabay.com

Лекарства при лечении коронавируса на дому выдают бесплатно не во всех регионах России. Фото: pixabay.com

Госдума предлагает обеспечивать жителей России, которые лечатся дома от новой коронавирусной инфекции, бесплатными лекарствами.

Такое предложение главе Минздрава России Михаилу Мурашко направил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Как отметил депутат, больным, которые находятся на лечении дома, выписывают стандартный список лекарств. При этом минимальная стоимость одного курса лечения на человека может превышать две тысячи рублей, передает RT.

По словам депутата, Минздрав может предусмотреть выдачу больницам сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для граждан с подозрением на COVID-19.

Сегодня лекарства амбулаторным пациентам с коронавирусом выдают бесплатно только в нескольких регионах, в том числе Москве и Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ситуация с коронавирусом в России может обостриться к весне следующего года.