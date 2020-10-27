Россиян предупредили об обострении ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом может обостриться. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Ситуация с коронавирусом может обостриться. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России ждут ухудшения ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Обострение в Роспотребнадзоре предрекли в феврале-марте следующего года.

Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист уточнила, что пандемия пойдет на убыль, когда большая часть населения перестанет быть восприимчивой с коронавирусу, передает РИА Новости.

Пшеничная также пояснила, что это будет возможно благодаря вакцинации населения, выработке антител после перенесенного заболевания или «клеточной» памяти лимфоцитов. Последняя позволит справиться с инфекцией при отсутствии антител.

Ранее gazeta.spb.ru писала о рекомендациях Минздрава по лечению коронавируса. В частности, опубликован был список препаратов для лечения коронавируса. При этом в ведомстве подчеркнули: однозначных выводов об их эффективности нет.