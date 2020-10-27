Россиян предупредили об обострении ситуации с коронавирусом

В России ждут ухудшения ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Обострение в Роспотребнадзоре предрекли в феврале-марте следующего года.
Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Специалист уточнила, что пандемия пойдет на убыль, когда большая часть населения перестанет быть восприимчивой с коронавирусу, передает РИА Новости.
Пшеничная также пояснила, что это будет возможно благодаря вакцинации населения, выработке антител после перенесенного заболевания или «клеточной» памяти лимфоцитов. Последняя позволит справиться с инфекцией при отсутствии антител.
Ранее gazeta.spb.ru писала о рекомендациях Минздрава по лечению коронавируса. В частности, опубликован был список препаратов для лечения коронавируса. При этом в ведомстве подчеркнули: однозначных выводов об их эффективности нет.