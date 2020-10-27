Протечки и облезлая штукатурка: забывшую про ремонт здания больницу Семашко оштрафовали

Протечки и облезлая штукатурка: забывшую про ремонт здания больницу Семашко оштрафовали
Здание под управлением больницы находится на Павловском шоссе. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге больница №38 имени Семашко, которая забыла об обязательствах перед КГИОП, должна будет заплатить 100 тысяч рублей.

Такое решение принял Пушкинский районный суд.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в управлении больницы находится здание на Павловском шоссе – объект культурного наследия. По договору с КГИОП, больница должна была выполнить ремонт и реставрацию здания, однако про работы забыли.

По данным КГИОП, здание в целом находится в удовлетворительном состоянии, однако в некоторых помещениях заметны следы протечки, штукатурка кое-где облезла, обнаружены также различные загрязнения и сколы.

Суд назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru КГИОП через суд заставил собственника отреставрировать «Казармы» в Петергофе.

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