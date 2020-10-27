Госдума приняла закон, меняющий порядок формирования кабмина

Госдума приняла закон, меняющий порядок формирования кабмина
Госдума одобрила новый порядок формирования правительства. Фото: kremlin.ru

Госдума в третьем чтении приняла закон, который устанавливает новый порядок назначения на должность членов правительства России.

Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты. Законопроект на рассмотрение был внесен президентом России Владимиром Путиным.

Новый закон усилит роль парламента, поскольку члены правительства будут назначаться через Госдуму.

Кроме того, заместитель правительства, его заместители также будут назначаться главой государства после их утверждения Госдумой. Исключение сделают только для министров силового блока. Речь идет о главах Минобороны, МЧС, МВД, МИД и Минюста. Они будут назначаться президентом после консультации с Совфедом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Госдума предлагает бесплатно выдавать лекарства россиянам с подтвержденным коронавирусом, которые проходят лечение на дому. Сейчас такая практика действует только в отдельных регионах.

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