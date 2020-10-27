Четыре проекта Setl Group претендуют на победу в международном архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини»

Четыре проекта Setl Group претендуют на победу в международном архитектурно-дизайнерском конкурсе &#171;Золотой Трезини&#187;
Четыре проекта Setl Group участвуют в Международном конкурсе «Золотой Трезини». Фото: пресс-служба Setl Group

В декабре в Петербурге лучшим архитекторам, реставраторам и дизайнерам вручат позолоченные статуэтки Доменико Трезини. Это произойдет в рамках третьего международного конкурса, который так и называется — «Золотой Трезини». За победу в 2020 году в различных номинациях будут бороться четыре проекта Setl Group.

Среди претендентов на «Золотого Трезини» от Setl Group ЖК Grand View в номинации «Лучший проект жилого комплекса премиум- и бизнес-класса», ЖК «Петровский квартал на воде» в номинации «Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса», ЖК «Автограф в центре» в номинации «Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса» и ЖК «Облака на Лесной» в номинации «Лучший построенный комплекс комфорт-класса».

В конкурсе, названном в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини, проекты Setl Group побеждали в 2018-2019 годах. «Теперь мы стали номинантами уже в третий раз», — отметила директор департамента по связям с общественностью Setl Group Инга Ярош. По ее словам, девиз конкурса «Архитектура как искусство» очень актуален и вдохновляет, а также соответствует духу Северной столицы, где и базируется компания.

Проголосовать за понравившиеся проекты номинантов конкурса «Золотой Трезини» можно до 5 ноября через Facebook. Победителю онлайн-голосования достанется специальный приз Premio del Pubblico — «приз зрительских симпатий».

Для справки:

Конкурс «Золотой Трезини» учрежден в 2018 году и проходит под патронатом мэрии города Лугано в Швейцарии и при поддержке многих российских и зарубежных институций, среди которых представительство МИД РФ в Петербурге, посольства России в Швейцарии и Швейцарии в России, Генеральное консульство Швейцарии в Петербурге, департамент культуры и туризма Абу-Даби, Главгосэкспертиза России, Архсовет Москвы, КГА, КГИОП, комитеты по культуре Петербурга и Ленинградской области, Всемирный клуб петербуржцев, Союз архитекторов России, Союз реставраторов России, СПбГАСУ и пр. Почетным председателем Международного совета конкурса является президент Всемирного клуба петербуржцев и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Позолоченные статуэтки Доменико Трезини присуждаются авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. Торжественная церемония пройдет 1 декабря 2020 года в Петербурге: лауреатам конкурса помимо статуэток вручат дипломы. А даты приема заявок на «Золотого Трезини — 2021» будут названы в первом квартале будущего года.

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