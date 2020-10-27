Ученые заявили о неуязвимых для коронавируса людях

Ученые заявили о неуязвимых для коронавируса людях
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Такие горожане могут контактировать с инфекцией, но не заражаться.

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что есть люди, которые не заражаются коронавирусом, даже если не раз контактировали с ним. Таких он назвал неуязвимыми, пишет РИА Новости.

Ученые не могут понять, по какой причине так происходит и пытаются ее выяснить, но пока безуспешно. Он убежден, что дело не в том, что такие горожане тщательней других соблюдают меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова заявила, что людям не всегда нужно будет носить маски. Попова отметила, что уже сейчас в стране создали несколько вакцин от коронавируса. После вакцинации не придется использовать медицинские маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию, считает глава Роспотребнадзора.

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