Названы самые надежные смартфоны

Пользователи доверяют сразу нескольким производителям смартфонов.

Пользователи рассказали, каким производителям смартфонов они доверяют больше всего. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование аналитической компании Counterpoint Research.

Первое место в рейтинге заняла финская Nokia. На втором и третьем месте оказались OnePlus и Samsung. Именно телефоны этих компаний устроили и качеством программного обеспечения, и обновлениями для системы безопасности, и качеством сборки.

Отмечается, что Nokia в текущем году обновила свои смартфоны до Android 10. Это и стало одним из главных преимуществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владельцы iPhone 12 раскрыли недостатки смартфона. Многие не нашли существенной разницы между флагманскими смартфонами Apple прошлого и этого года. Минимальны различия оказались, в том числе в съемке фотографий и видео.