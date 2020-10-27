Названы самые надежные смартфоны

Названы самые надежные смартфоны
Составлен рейтинг лучших смартфонов. Фото: pixabay.com

Пользователи доверяют сразу нескольким производителям смартфонов.

Пользователи рассказали, каким производителям смартфонов они доверяют больше всего. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование аналитической компании Counterpoint Research.

Первое место в рейтинге заняла финская Nokia. На втором и третьем месте оказались OnePlus и Samsung. Именно телефоны этих компаний устроили и качеством программного обеспечения, и обновлениями для системы безопасности, и качеством сборки.

Отмечается, что Nokia в текущем году обновила свои смартфоны до Android 10. Это и стало одним из главных преимуществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владельцы iPhone 12 раскрыли недостатки смартфона. Многие не нашли существенной разницы между флагманскими смартфонами Apple прошлого и этого года. Минимальны различия оказались, в том числе в съемке фотографий и видео.

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