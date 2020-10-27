Суд Петербурга отказался выпустить бизнесмена Израйлита под залог в 10 млн рублей

Смольнинский районный суд Северной столицы отказался выпустить предпринимателя Валерия Израйлита под залог в размере 10 миллионов рублей или подписку о невыезде.

С марта 2020 года петербургский бизнесмен, обвиняемый в крупном мошенничестве, находится под домашним арестом. В ходе заседания суда, состоявшегося во вторник, 27 октября, было принято решение продлить меру пресечения Израйлита до 2 февраля следующего года. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отметим, что следствие, в свою очередь, ходатайствовало об ужесточении меры пресечения и заключения бизнесмена под арест. Намерения стороны обвинения суд также не удовлетворил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, по каким причинам обвиняемого в крупном хищении Валерия Израйлита перевели под домашний арест.