Обвиняемого в хищениях Израйлита отпустили под домашний арест

Обвиняемого в хищениях Израйлита отпустили под домашний арест
Валерий Израйлит. Фото: Baltphoto

Петербургскому бизнесмену Валерию Израйлиту, подозреваемому в хищении почти 317 млн рублей, смягчили меру пресечения до домашнего ареста.

Следствие ходатайствовало о продлении ареста, однако судья Анжелика Морозова не удовлетворила требование обвинителей, и бизнесмена перевели из СИЗО, где Израйлит находился с 2016 года, под домашний арест. О решении суда во вторник, 3 марта, пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката подсудимого, Викторию Бурковскую.

Защита Израйлита считает нарушением права на налоговую тайну наличия в обвинительном заключении упоминания о 150 заграничных активах. Информация о них была предоставлена в рамках спецдекларации по амнистии капиталов, которая, согласно закону, принятому Госдумой, не может использоваться как доказательство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности дела Израйлита. Его подозревают в хищение средств при строительстве порта в Усть-Луге.

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