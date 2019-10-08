Израйлит отказался признавать вину по каждому из пунктов

Смольнинский районный суд Петербурга начал рассмотрение по существу уголовного дела председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита. Свою вину он признавать отказался.

Валерия Израйлита обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, легализации преступных доходов и совершении незаконных валютных операций. Бизнесмен с предъявленным обвинением не согласился и заявил, что дело велось «поверхностно и предвзято», пишет «Мойка78«.

«Я не признаю вину ни по одному пункту предъявленного обвинения, считаю его абсурдным», — сказал Израйлит на заседании суда.

Судья Анжелика Морозова предложила прекратить дело по статье о легализации в связи с истечением сроков давности. Однако Израйлит на это ответил отказом, заявив, что считает его возбуждение незаконным.

Рассмотрение дела продолжается. В суде бизнесмена представляют три адвоката Сергей Азаров, Виктория Бурковская и Николай Павловский.

Валерий Израйлит был задержан в декабре 2016 года по подозрению в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга в Ленобласти. В СИЗО он пробудет до 6 декабря 2019 года включительно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что адвоката Валерия Израйлита Олега Стовпового отстранили от дела.