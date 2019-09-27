Израйлит остался без защиты из-за экс-министра обороны ЛНР

Олега Стовпового, адвоката обвиняемого в мошенничестве предпринимателя Валерия Израйлита, отстранили от дела.

Как рассказал «Мойке78» сам Стовповой, суд не удовлетворил ни одно из многочисленных ходатайств и, более того, самого адвоката вывели из процесса. Причиной для этого стало участие Стовпового в качестве защитника в уголовном процессе против Олега Бугрова, бывшего министра обороны Луганской народной республики.

Когда Бугров занимался предпринимательством, он был причастен к поставке труб для строительства нефтепровода в порт Усть-Луга, однако был уличен в мошенничестве. Трубы оказались старыми и более дешевыми, чем было заявлено.

Суд нашел пересечение интересов обвиняемых в делах Бугрова и Израйлита и счел это достаточным основанием для отстранения адвоката Стовпового от дела.

Ранее GazetaSPb сообщала подробности обвинений в отношений Валерия Израйлита.