В Петербурге обнаружили погребения Малоохтинского православного кладбища

В Северной столице, 27 октября, в ходе археологической разведки был выявлен утраченный участок захоронений Малоохтинского православного кладбища. Объект включен в перечень памятников культурного наследия.

Как сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Петербурге, найденный участок находится в северной части квартала 11 М. Охты. (Новочеркасский пр. – Заневский пр. – ул. Стахановцев – Перевозный пер.).

Данная разведка была проведена перед началом работ по реконструкции наружного освещения на участке. Подобные разведки обязательны перед любыми строительными работами.

В итоге, в ходе проверки были найдены утраченные захоронения кладбища, который располагался на данной территории в 18 веке.

Отмечается, что в дальнейшем на этой территории возможно только проведение исследований и работ по сохранению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице КГИОП признал дачу Фридриха Кана памятником культурного наследия.