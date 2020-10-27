Прощание с депутатом Выборга Александром Петровым – фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

Во вторник, 27 октября, в Спасо-Преображенском соборе города Выборга прошла церемония прощания с депутатом Александром Петровым, которого застрелил незнакомец 24 октября.

Проститься с Александром Петровым во вторник пришло большое количество людей. Охране пришлось оцеплять территорию храма.

Отметим, что гроб с политиком будет находится в Спасо-Преображенском соборе два дня – проститься с Александром Петровым также можно будет 28 октября с 9:00 до 10:00.

После этого епископ Выборгский и Приозерский Игнатий проведет литургию, а с 11:30 до 12:10 совершит панихиду. Александр Петров будет похоронен в Выборгском районе.

Напомним, что депутата не стало 24 октября, после того как неизвестный совершил выстрел в Александра Петрова, который в этот момент находился у себя дома. Следственный комитет проводит расследование по факту убийства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что убийство Александра Петрова назвали заказным.