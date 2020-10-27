Борис Петров ушел с поста гендиректора телеканала «Санкт-Петербург»

В Северной столице в руководящем составе телеканала «Санкт-Петербург» произошли изменения. Генеральный директор канала Борис Петров покинул должность по истечению контракта.

В интервью «Петербургскому дневнику» Борис Петров рассказал о том, что его должность временно займет Сергей Сыров. При этом экс-генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» отметил, что изменений в редакционной политике происходить не будет.

Борис Петров покинул данную должность, но останется в совете директоров компании. Напомним, что на данный момент ему 73-года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге скончался известный детский писатель Михаил Яснов. Ему было 74 года. О его смерти сообщила жена Ася Петрова. Напомним, что писатель прославился своей детской книгой «Чучело-Мяучело».