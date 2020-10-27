В Петербурге скончался детский писатель Михаил Яснов

В Петербурге скончался детский писатель Михаил Яснов
Скончался детский писатель Михаил Яснов. Фото: wikipedia.org

В Северной столице скончался известный детский писатель, автор книги «Чучело-Мяучело» Михаил Яснов. Об этом сообщила его жена Ася Петрова на своей странице в социальной сети Facеbook.

Михаила Яснова не стало во вторник вечером, 27 октября. Писатель скончался на 74-м году жизни. Его жена не назвала причины смерти мужа и подписала на своей странице, что не нужно ничего говорить.

«Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить», – написала Ася Петрова.

Напомним, что Михаил Яснов родился в Ленинграде 8 октября 1946 года. Он был российским поэтом, переводчиком, редактором и детским писателем. Свою первую книгу автор написал в 1979 году, она называется «Лекарство от зевоты».

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